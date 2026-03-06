ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की मध्यस्थता पर दो टूक, कहा- अमेरिका-इजरायल पर केंद्रित करें ध्यान

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मध्यस्थता का प्रयास करने वालों के लिए अहम बयान दिया है

लेखन भारत शर्मा 06:03 pm Mar 06, 202606:03 pm

क्या है खबर?

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध की शांति के लिए मध्यस्थता का प्रयास कर रहे देशों के सामने अपने रुख स्पष्ट करते हुए सीधा संदेश दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों का विरोध करते हुए कहा कि युद्ध विराम कराने की कोशिश करने वाले देशों को अपना दबाव उन लोगों पर डालना चाहिए जिन्होंने संघर्ष शुरू किया था, न कि ईरान पर। ईरान को देश की गरिमा और अधिकार की रक्षा करने में कोई संकोच नहीं है।