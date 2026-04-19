ईरान की अमेरिका को चेतावनी- अगर गलती की तो पूरी ताकत से जवाब मिलेगा

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ ने अमेरिका के साथ जारी तनाव के समाधान के लिए दोहरी नीति अपनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान सैन्य सतर्कता के उच्च स्तर पर रहते हुए भी कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध के मैदान में जीत हासिल की है और अब वह मजबूत स्थिति से बातचीत करने के लिए तैयार है।बज

बयान गालिबाफ ने कहा- हमारी क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई गालिबाफ ने कहा कि ईरान किसी भी उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। उन्होंने कहा, "हम पूरी तरह से तैयार हैं- अगर वे जरा सी भी गलती करते हैं, तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। पहले के संघर्षों की तुलना में ईरान की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीसरे थोपे गए युद्ध में आक्रमणकारी क्षमताओं और रणनीति के मामले में हम निश्चित रूप से अतीत से कहीं आगे हैं और हमने इसे युद्ध के मैदान में देखा है।"

दुश्मन ईरान बोला- हमने ताकतवर दुश्मन को पीछे धकेला गालिबाफ ने कहा, "सैन्य रूप से हम अमेरिका से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। उनके पास अधिक धन, उपकरण और संसाधन हैं। चूंकि उन्होंने दुनिया भर में कई हमले किए हैं, इसलिए उनके पास हमसे अधिक अनुभव भी है। हमने एक असममित युद्ध इस तरह लड़ा कि अपनी योजना और तैयारी के दम पर हमने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दुश्मन के पास धन और संसाधन थे, लेकिन उन्होंने योजना के अनुसार सही ढंग से कार्य नहीं किया।"

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बड़ी बातें गालिबाफ के संबोधन की बड़ी बातें हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इस वजह से सेना पूरी तरह तैयार है। अगर ईरान के जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से नहीं गुजर पाए, तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। होर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने को युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अमेरिका इजरायल से मिली गलत जानकारी के आधार पर फैसले लेता है।