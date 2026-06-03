गायक पीबो ब्रायसन अब नहीं रहे

ग्रैमी विजेता गायक पीबो ब्रायसन का 75 साल की उम्र में निधन, परिवार ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Jun 03, 202611:09 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड के दिग्गज गायक पीबो ब्रायसन का निधन हो गया है। उन्होंने 2 जून को 75 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर की पुष्टि उनके परिवार ने की। हालांकि, परिवार ने गायक की मौत की वजह का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह पता चला है कि ब्रायसन को स्ट्रोक हुआ था और उनका इलाज चल रहा था। ब्रायसन 2 बार के ग्रैमी अवार्ड्स विजेता थे, जिन्हें 1992 और 1993 में यह सम्मान मिला था।