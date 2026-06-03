शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग, भड़का पुरुष अधिकार संगठन; जनता भी बोली- जेल में डालो

मांग शिल्पा के कबूलनामे के बाद भड़का पुरुष अधिकार संगठन 'भाभी जी घर पर हैं' के निर्माता पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को शिल्पा द्वारा खुद 'झूठा' स्वीकार किए जाने के बाद अब एक पुरुष अधिकार NGO ने अभिनेत्री की गिरफ्तारी की मांग की है। हाल ही में पुरुषों के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए काम करने वाले दिल्ली के एक गैर-लाभकारी संगठन 'NCMइंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स' ने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

नाराजगी शिल्पा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा पोस्ट में लिखा है, 'प्रिय @MumbaiPolice कृपया अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराने के लिए शिल्पा शिंदे को गिरफ्तार करें।' इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनकी कड़ी आलोचना की। एक ने लिखा, 'एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये शर्मनाक होगा।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसे जेल में बंद कर देना चाहिए।' एक अन्य ने लिखा, 'निर्माता को शिल्पा के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए।'

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ट्विटर पोस्ट यहां देखिए NGO का पोस्ट Dear @MumbaiPolice please arrest Shilpa Shinde for lodging a false sexual harassment case against her producer. pic.twitter.com/JZCJY6XZLA — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) June 2, 2026

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फर्जी मामला शिल्पा ने माना निर्माता पर दर्ज कराया था फर्जी केस शिल्पा ने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए माना कि 'भाभी जी घर पर हैं' के निर्माता पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे। उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। पुलिस खुद कहती है कि अगर FIR करानी है तो गंभीर आरोप लगाने होंगे।। कानूनी जानकारी होने के कारण मैंने केस किया और बाद में समझौता कर लिया।"