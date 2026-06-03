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शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग, भड़का पुरुष अधिकार संगठन; जनता भी बोली- जेल में डालो
क्यों उठ रही शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग?

शिल्पा शिंदे की गिरफ्तारी की मांग, भड़का पुरुष अधिकार संगठन; जनता भी बोली- जेल में डालो

लेखन नेहा शर्मा
Jun 03, 2026
11:16 am
क्या है खबर?

'भाभी जी घर पर हैं' से लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री शिल्पा शिंदे एक बड़े कानूनी और सामाजिक विवाद में घिर गई हैं। एक पुरुष अधिकार NGO ने अभिनेत्रीे पर 'फर्जी' यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का दावा है कि शिल्पा ने कानून का दुरुपयोग किया है, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुंबई पुलिस से उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

मांग

शिल्पा के कबूलनामे के बाद भड़का पुरुष अधिकार संगठन

'भाभी जी घर पर हैं' के निर्माता पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को शिल्पा द्वारा खुद 'झूठा' स्वीकार किए जाने के बाद अब एक पुरुष अधिकार NGO ने अभिनेत्री की गिरफ्तारी की मांग की है। हाल ही में पुरुषों के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए काम करने वाले दिल्ली के एक गैर-लाभकारी संगठन 'NCMइंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स' ने सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

नाराजगी

शिल्पा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

पोस्ट में लिखा है, 'प्रिय @MumbaiPolice कृपया अपने प्रोड्यूसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराने के लिए शिल्पा शिंदे को गिरफ्तार करें।' इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी उनकी कड़ी आलोचना की। एक ने लिखा, 'एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये शर्मनाक होगा।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इसे जेल में बंद कर देना चाहिए।' एक अन्य ने लिखा, 'निर्माता को शिल्पा के खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए।'

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ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए NGO का पोस्ट

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फर्जी मामला

शिल्पा ने माना निर्माता पर दर्ज कराया था फर्जी केस

शिल्पा ने हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा करते हुए माना कि 'भाभी जी घर पर हैं' के निर्माता पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे। उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। पुलिस खुद कहती है कि अगर FIR करानी है तो गंभीर आरोप लगाने होंगे।। कानूनी जानकारी होने के कारण मैंने केस किया और बाद में समझौता कर लिया।"

ूकमूक

ऐसे शुरू हुआ था शिल्पा और निर्माता का विवाद

बता दें कि साल 2016 में 'अंगूरी भाभी' के किरदार से मशहूर शिल्पा ने 'भाभी जी घर पर है' के निर्माताओं पर मानसिक प्रताड़ना, फीस न देने, भेदभाव और जबरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने का आरोप लगाकर शो छोड़ दिया था। उनके आरोपों के जवाब में प्रोडक्शन हाउस ने भी उन पर गैर पेशेवर होने का आरोप लगाते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कानूनी नोटिस भेजा था, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

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