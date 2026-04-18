भारतीय जहाजों पर होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलीबारी, सरकार ने ईरानी राजदूत को किया तलब

होर्मुज जलडमरूमध्य में शनिवार को भारतीय ध्वज वाले 2 जहाजों पर गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भारत ने ईरानी राजदूत डॉ मोहम्मद फथली को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है, जिससे क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया। ईरान द्वारा महत्वपूर्ण तेल मार्ग को दोबारा न खोलने के फैसले के बाद कथित तौर पर दो व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की गई जो जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे।

कदम भारत ने ईरानी राजदूत को किया तलब इंडिया टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि होर्मूज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले एक जहाजों से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत फथली को तलब किया है। सरकार इस घटना पर अपनी गंभीर चिंता और नाराजगी व्यक्त करेगी। सरकार के राजदूत से स्पष्टीकरण मांगे जाने की भी उम्मीद है। सरकार ने ईरानी सेना के इस कदम पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है।

मजबूर मार्ग बदलने पर मजबूर हुए भारतीय जहाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना जहाज 'जग अर्नव' और 'सन्मार हेराल्ड' से संबंधित है। होर्मुज खुलने के बाद दोनों उसे पार करने की कोशिश में थे। 'जग अर्नव' करीब 20 लाख बैरल ईराकी तेल ला रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई। घटना के समय 'सन्मार हेराल्ड' भी वहीं पास में मौजूद था। इस घटना के बाद दोनों जहाजों को मार्ग बदलना पड़ा। हालांकि, इस घटना में चालक दल के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है।

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