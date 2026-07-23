ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी, कहा- खाड़ी देशों में पुलों पर हमला करेंगे
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली संयंत्रों को उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद तेहरान ने भी वाशिंगटन को चेतावनी दी। वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने तसनीम न्यूज एजेंसी को बताया कि अगर अमेरिकी किसी ईरानी पुल या बिजली संयंत्र को निशाना बनाते हैं, तो ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और पुलों पर हमला करके जवाब देगा। उन्होंने बताया कि उन ऊर्जा सुविधाओं को भी निशाना बनाया जाएगा, जो अमेरिका के हित हैं।
चेतावनी
ईरान जहां चाहे वहां हमला कर सकता है- अधिकारी
अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों के बाद अमेरिकियों को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ईरान जहां चाहे वहां हमला करता है, इसलिए, ट्रंप ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।
अधिकारी ने आगे कहा कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करना जारी रखेगा और जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने के अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ेगा।
एजेंसी ने सैन्य अधिकारी का पद और नाम नहीं बताया है।
धमकी
ट्रंप ने क्या दी थी धमकी?
ट्रंप ने एक दिन पहले सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा था कि अब से, जब भी ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य उपकरण या हथियार से हमला करेगा, तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देगा।
ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि इसमें राजधानी तेहरान में या उसके पास स्थित पुल या पावर प्लांट भी शामिल होंगे।
हमला
होर्मुज में गहरा रहा तनाव
अमेरिका और ईरान के झगड़े के बीच होर्मुज में तनाव बढ़ता दिख रहा है।
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने दावा किया कि उन्होंने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 3 तेल टैंकरों को रोका, जिनमें से एक में विस्फोट हुआ, जबकि अन्य 2 वापस लौट गए।
दूसरी तरफ, अमेरिकी सेना ने 12वीं रात ईरानी बंदरगाह और उनके सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे।
बुधवार को पश्चिमी ईरान में अहवाज़, रामशीर और अंदीमेशक के पास धमाके हुए।