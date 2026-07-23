ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी, कहा- खाड़ी देशों में पुलों पर हमला करेंगे

अधिकारी ने कहा कि पिछले 10 दिनों के बाद अमेरिकियों को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ईरान जहां चाहे वहां हमला करता है, इसलिए, ट्रंप ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिसके लिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।

अधिकारी ने आगे कहा कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता का प्रयोग करना जारी रखेगा और जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने के अपने दृढ़ संकल्प को नहीं छोड़ेगा।

एजेंसी ने सैन्य अधिकारी का पद और नाम नहीं बताया है।