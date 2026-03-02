ईरान के विशेष बल का मुख्यालय तबाह, अमेरिका ने कहा- सांप का सिर कुचल दिया

युद्ध

सेना ईरानी खतरे को खत्म कर रही है- अमेरिका

CENTCOM ने लिखा, 'अमेरिकी सेना ईरानी सरकार से आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। हमले जारी हैं। अब, राष्ट्रपति के कहने पर, अमेरिकी सेना इस खतरे को खत्म कर रही है। IRGC ने पिछले 47 सालों में 1,000 से ज़्यादा अमेरिकियों को मार डाला। कल, बड़े पैमाने पर अमेरिकी हमले ने सांप का सिर काट दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, और IRGC का अब कोई मुख्यालय नहीं है।