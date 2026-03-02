ईरान के विशेष बल का मुख्यालय तबाह, अमेरिका ने कहा- सांप का सिर कुचल दिया
क्या है खबर?
अमेरिका ने सोमवार को दावा किया किया उसने ईरान के साथ युद्ध में उसके विशेष बल ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुख्यालय को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने सोशल मीडिया पर कहा कि सांप का सिर कुचल दिया गया है और अब ईरान के पास IRGS का कोई मुख्यालय नहीं है। सेना ने बताया कि अभी हमले जारी हैं। सेना ने हमलों का वीडियो भी जारी किया है।
युद्ध
सेना ईरानी खतरे को खत्म कर रही है- अमेरिका
CENTCOM ने लिखा, 'अमेरिकी सेना ईरानी सरकार से आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। हमले जारी हैं। अब, राष्ट्रपति के कहने पर, अमेरिकी सेना इस खतरे को खत्म कर रही है। IRGC ने पिछले 47 सालों में 1,000 से ज़्यादा अमेरिकियों को मार डाला। कल, बड़े पैमाने पर अमेरिकी हमले ने सांप का सिर काट दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, और IRGC का अब कोई मुख्यालय नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026