स्काईलाइट तेल टैंकर में हमले के बाद लापता 2 भारतीयों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान मिसाइल के हमले में स्काईलाइट तेल टैंकर से लापता 2 भारतीय नाविकों की मौत

लेखन गजेंद्र 02:02 pm Mar 05, 202602:02 pm

क्या है खबर?

ईरान ने पिछले दिनों ओमान तट पर होर्मुज जलडमरूमध्य में मिसाइल से स्काईलाइट तेल टैंकर पर हमला किया था, जिसमें 2 भारतीय नाविक लापता हो गए थे। अब खबर आई है कि दोनों नाविकों की मौत हो गई है। इसमें एक तेल टैंकर के कप्तान आशीष कुमार थे। हालांकि, अभी पुरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें हमले के बाद टैंकर में भीषण आग दिख रही थी।