अबू धाबी के अल-बह्याह में मिसाइल गिरने से फिलिस्तीनी युवक की मौत (फाइल तस्वीर)

अबू धाबी के अल-बह्याह में गिरी मिसाइल, एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत

लेखन गजेंद्र 01:26 pm Mar 16, 202601:26 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर हमले जारी है। सोमवार को दुबई के साथ-साथ राजधानी अबू धाबी में भी हमले किए गए हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि अल-बह्याह इलाके में एक वाहन पर मिसाइल गिरने से एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जनता से अफवाहें या असत्यापित जानकारी फैलाने से बचने का अनुरोध किया है और सत्यापित सूचनाओं पर विश्वास करने को कहा है।