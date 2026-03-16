अबू धाबी के अल-बह्याह में गिरी मिसाइल, एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पर हमले जारी है। सोमवार को दुबई के साथ-साथ राजधानी अबू धाबी में भी हमले किए गए हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि अल-बह्याह इलाके में एक वाहन पर मिसाइल गिरने से एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई है। अधिकारियों ने जनता से अफवाहें या असत्यापित जानकारी फैलाने से बचने का अनुरोध किया है और सत्यापित सूचनाओं पर विश्वास करने को कहा है।
हमला
दुबई हवाई अड्डे के पास भी हुए हमले
सोमवार तड़के ईरान ने दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भी कई हमले किए हैं। हालांकि, इससे किसी के घायल होने या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। हमलों के बाद हवाई अड्डे से कई प्रमुख उड़ानों को रद्द कर दिया गया। भारत में एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी दुबई की उड़ानों को रद्द किया है। दोपहर बाद दुबई हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया कि उन्होंने कुछ उड़ानों को फिर शुरू कर दिया है।
गिरफ्तार
UAE में 19 भारतीय गिरफ्तार
UAE सरकार देश में अफवाह और फर्जी खबरें प्रसारित करने वालों पर भी कार्रवाई कर रही है। अभी तक इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 19 भारतीय हैं। सभी भारतीयों पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी पुष्टि से गलत सूचनाओं को प्रसारित किया, AI वीडियो बनाकर गलत जानकारी दी और हमला करने वाले देश की सेना का महिमामंडन किया है। सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।