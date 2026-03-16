UAE में फर्जी खबरें फैलाने के चलते 19 भारतीय समेत 35 गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

UAE में ईरानी हमलों के बीच 19 भारतीय समेत 35 गिरफ्तार, फर्जी खबरें फैलाने का आरोप

लेखन गजेंद्र 09:27 am Mar 16, 202609:27 am

क्या है खबर?

ईरान के ड्रोन हमलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 35 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पश्चिमी एशिया में तनाव के बाद कई वीडियो साझा किए हैं, जो भ्रामक और पूरी तरह गलत हैं। UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ हमद सैफ अल शम्स ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।