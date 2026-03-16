UAE में ईरानी हमलों के बीच 19 भारतीय समेत 35 गिरफ्तार, फर्जी खबरें फैलाने का आरोप
क्या है खबर?
ईरान के ड्रोन हमलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में 35 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 19 भारतीय भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पश्चिमी एशिया में तनाव के बाद कई वीडियो साझा किए हैं, जो भ्रामक और पूरी तरह गलत हैं। UAE के अटॉर्नी जनरल डॉ हमद सैफ अल शम्स ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तारी
3 तरह से फर्जी सूचना फैला रहे थे आरोपी
अल शम्स ने एक बयान में बताया, "अव्यवस्था भड़काने और स्थिरता को कमजोर करने के लिए मनगढ़ंत सूचनाओं को फैलाया जा रहा था। ऐसे में कृत्रिम सामग्री से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों की कड़ी निगरानी के बाद उठाया गया है।" गिरफ्तार आरोपियों में वे शामिल हैं, जो समसामयिक घटनाओं से संबंधित वास्तविक क्लिप प्रकाशित कर रहे थे, AI का उपयोग करके क्लिप बना रहे थे और सैन्य हमले करने वाले देश का प्रचार कर रहे थे।
जांच
भारतीय गलत सूचनाएं फैलाने में आगे
गिरफ्तार आरोपियों में 19 भारतीय हैं, जो तीनों किस्म के अपराधों में सबसे अधिक हैं। समसामयिक घटनाओं से संबंधित वास्तविक क्लिब प्रकाशित करने में 10 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 5 भारतीय, एक पाकिस्तानी, एक नेपाली और अन्य हैं। AI से फर्जी वीडियो बनाने वालों में 7 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 5 भारतीय, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी है। ईरान का महिमामंडन करने वालों में 6 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 5 भारतीय और एक पाकिस्तानी है।