अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच आज स्विट्जरलैंड में वार्ता होगी

ईरान-अमेरिका के बीच आज स्विट्जरलैंड में वार्ता, परमाणु समझौते और लेबनान में युद्धविराम पर होगी चर्चा

लेखन आबिद खान 10:06 am Jun 21, 202610:06 am

क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड में आज ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रवाना हो चुके हैं। वहीं, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधि पहले से स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ कर रहे हैं और इसमें विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल हैं। शांति समझौते के भविष्य को लेकर ये वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है।