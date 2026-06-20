इजरायल ने लेबनान पर फिर हमले किए हैं

इजरायल ने युद्धविराम के बावजूद लेबनान पर फिर हमला किया, 5 की मौत

लेखन आबिद खान 11:37 am Jun 20, 202611:37 am

क्या है खबर?

इजरायल ने लेबनान पर फिर हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं, जब एक दिन पहले ही दोनों देशों में युद्धविराम पर सहमति बनी थी। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी NNA के मुताबिक, इजराइल के विमान और ड्रोन ने रातभर नबातिएह इलाके में कई जगह हमले किए, जिनमें रिहायशी इमारतें और घरों को निशाना बनाया गया। साथ ही इजरायली सेना ने तोप के गोले भी दागे।