ईरान ने इराक के पास तेल टैंकर 'सेफसी विष्णु' पर किया हमला, एक भारतीय की मौत

हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें माल्टा के झंडे वाले जेफिरोस और मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले सेफसी विष्णु नाम के जहाजों पर भीषण विस्फोट और आग की लपटें दिख रही हैं। CNN का कहना है कि आग की लपटों से संकेत है कि टैंकरों से तेल का रिसाव हो रहा है। हमले से पहले ये दोनों जहाज एक-दूसरे के बगल में लंगर डाले खड़े थे।

हमला

इराकी तेल के लदे थे 4 लाख बैरल

शिप-ट्रैकिंग वेबसाइट टैंकर ट्रैकर.कॉम के मुताबिक, बताया जा रहा है कि जिन टैंकरों पर हमला हुआ है उसमें इराकी तेल के 4 लाख बैरल तक लदे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, विस्फोटों के बाद क्षतिग्रस्त जहाजों से 38 विदेशी चालक दल के सदस्यों को बचाया गया है। सभी सुरक्षित हैं। बता दें कि सेफसी विष्णु जहाज का स्वामित्व अमेरिका स्थित कंपनी सेफसी ट्रांसपोर्ट इंक के पास है, जबकि जेफिरोस जहाज का संचालन ग्रीस स्थित एक कंपनी करती है।