ईरान ने कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने कुवैत के जल संयंत्र पर किया हमला, खाड़ी देशों को दी ये चेतावनी

लेखन आबिद खान 05:36 pm Jul 18, 202605:36 pm

क्या है खबर?

ईरान-अमेरिका संघर्ष का ताजा दौर पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने आज खाड़ी देशों पर भीषण हमले किए हैं। ईरान ने कुवैत में समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले (डिसैलिनेशन) संयंत्र पर हमला किया है। साथ ही ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकानों की मेजबानी करने वाले देशों को 'उचित जवाब' की चेतावनी दी है।