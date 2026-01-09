ईरान: विरोध प्रदर्शनों के बीच खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी, बोले- अपने देश पर ध्यान दें
क्या है खबर?
ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया है। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने देश पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ईरान में कुछ दंगाई हैं, जो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। खामेनेई का ये संबोधन ऐसे वक्त आया है, जब ईरान में प्रदर्शन फिर हिंसक हो गए हैं।
अमेरिका
खामेनेई बोले- अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे
खामेनेई ने कहा, "अमेरिका के हाथ 1,000 से ज्यादा ईरानियों के खून से रंगे हैं, जिनमें नेता और बेगुनाह लोग शामिल हैं। ईरान मजबूत है और अपने सिद्धांतों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा और न ही विदेशी सहयोगियों को बर्दाश्त करेगा। कुछ दंगाई अपने ही देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते थे।" उन्होंने देशवासियों से एकता बनाए रखने का आह्वान किया।
संबोधन
खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी
खामेनेई ने कहा कि ईरान विदेशी ताकतों के लिए 'किराए के सैनिक' के तौर पर काम करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा, "प्यारे नौजवानों, आओ हम अपने धर्म, अपनी राजनीतिक सोच, अपनी मौजूदगी, अपनी तैयारी और देश की तरक्की के मामले में अपनी गंभीरता को बनाए रखें। अपनी एकता बनाए रखें। याद रहे कि एकजुट राष्ट्र किसी भी दुश्मन पर जीत हासिल कर सकता है।'