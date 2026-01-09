ईरान: विरोध प्रदर्शनों के बीच खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी, बोले- अपने देश पर ध्यान दें 

ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया है

लेखन आबिद खान 03:14 pm Jan 09, 202603:14 pm

क्या है खबर?

ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया है। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने देश पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ईरान में कुछ दंगाई हैं, जो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। खामेनेई का ये संबोधन ऐसे वक्त आया है, जब ईरान में प्रदर्शन फिर हिंसक हो गए हैं।