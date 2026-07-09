ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना मुख्यालय के पास धमाका किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान का 3 खाड़ी देशों पर जवाबी हमला, बहरीन में अमेरिकी नौसेना मुख्यालय के पास धमाका

लेखन गजेंद्र 09:07 am Jul 09, 202609:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान पर गुरुवार तड़के नए हवाई हमले किए हैं, जिसके जवाब में इस्लामिक देश ने भी 3 खाड़ी देशों को निशाना बनाया। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है। बहरीन में कम से कम 2 बार सायरन बजे, जहां अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय स्थित है। यहां धमाके की सूचना है। अभी कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है।