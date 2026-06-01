ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किया ने इस्तीफा देने की पेशकश की, IRGC से मतभेद की खबरें- रिपोर्ट

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेश्किया ने आरोप लगाया है कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरह IRGC के कमांडरों का नियंत्रण है। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को देश की महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया है और इस स्थिति से उत्पन्न शून्य ने IRGC के भीतर कट्टरपंथी गुटों को सत्ता पर नियंत्रण करने में सक्षम बना दिया है।

खंडन

राष्ट्रपति कार्यालय ने खबर को मनगढंत बताया

ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय के सैयद मेहदी तबताबाई ने सोशल मीडिया पर कहा कि पेजेश्किया जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, 'बदनाम विदेशी नेटवर्क द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें पहले के हास्यास्पद मीडिया खेलों की ही एक कड़ी हैं। उन्होंने वास्तविकता के स्थान पर अपनी मनगढ़ंत बातें प्रकाशित की हैं। राष्ट्रपति जनता की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ईरानी राष्ट्र एकजुटता और प्रतिरोध से पीछे नहीं हटेगा।'