इजरायली-अमेरिकी हमलों से ईरान के यूरेनियम भंडार को नहीं हुआ ज्यादा नुकसान- IAEA 

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का कहना है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों से ईरान के संवर्धित यूरेनियम को मोटे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ग्रॉसी का कहना है कि ज्यादातर यूरेनियम अभी भी ईरान के कब्जे में है। बता दें कि जून में इजरायल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के लिए हमला किया था। उस समय भी कहा गया था कि ईरान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।

बयान ग्रॉसी ने कहा- ज्यादा यूरेनियम अभी भी सुरक्षित ग्रॉसी ने कहा, "ईरान का अधिकांश उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार फोर्दो, इस्फहान और नतांज में है और इसे स्थानांतरित नहीं किया गया है। यह संभव है कि भंडार का कुछ हिस्सा स्थानांतरित किया गया हो, लेकिन बहुत अधिक नहीं। हालांकि, वहां संयंत्र बमबारी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और आंशिक रूप से भूमिगत हैं। यहां तक पहुंचने के लिए ईरान का पूर्ण सहयोग जरूरी होगा। यह तभी संभव होगा जब ईरान इसमें राष्ट्रीय हित देखेगा।"

ईरान फिलहाल ईरान के पास कितना यूरेनियम है? ग्रॉसी ने कहा कि ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम होने की उम्मीद है। इजरायल और अमेरिकी हमलों से पहले माना जाता था कि ईरान के पास 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम का लगभग 440 किलोग्राम भंडार था। बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। हाल ही में ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है।