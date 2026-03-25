ईरान ने कहा वह अपनी शर्तों पर खत्म करेगा युद्ध

ईरान ने खारिज किया अमेरिका का शांति प्रस्ताव, कहा- अपनी शर्तों पर खत्म करेंगे युद्ध

लेखन गजेंद्र 09:27 pm Mar 25, 202609:27 pm

क्या है खबर?

ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि वह अपनी शर्तों पर युद्ध समाप्त करेगा। यह दावा ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने एक अनाम वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है। अधिकारी ने कहा कि ईरान अपनी मर्जी के समय ही युद्ध समाप्त करेगा, बशर्ते उसकी अपनी शर्तें पूरी हों, ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध समाप्त होने का समय तय करने की अनुमति नहीं देगा।