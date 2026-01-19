ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है

ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावदी दी, कहा- खामेनेई पर हमला पूर्ण युद्ध का कारण बनेगा

लेखन गजेंद्र 09:27 am Jan 19, 202609:27 am

क्या है खबर?

ईरान में विरोध-प्रदर्शन और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पर हमला हुआ, तो यह पूर्ण युद्ध की घोषणा जैसा होगा। यह चेतावनी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक धमकी के जवाब में दी, जिसमें ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर बुरा अंजाम भुगतने की बात कही थी। हालांकि, धमकी के बाद भी ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी दे सकता है।