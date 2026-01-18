ईरान में प्रदर्शनों के दौरान अब तक हुई 5,000 लोगों की मौत, 24,000 से ज्यादा गिरफ्तार

ईरान में आर्थिक संकट के बीच सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें लगभग 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। एक ईरानी अधिकारी ने रविवार को मौतों की पुष्टि करते हुए आतंकवादियों और सशस्त्र दंगाइयों पर देश के निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इधर, रॉयटर्स की रिपोर्ट में मृतकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना नहीं बताई है।

जिम्मेदार ईरानी अधिकारियों ने हिंसा के लिए विदेशी दुश्मनों को ठहराया जिम्मेदार ईरानी अधिकारियों ने हिंसा के लिए बार-बार विदेशी दुश्मनों को दोषी ठहराया है। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और स्वीकार किया कि अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, आर्थिक संकट को लेकर 28 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसमें मौलवी शासन को समाप्त करने की मांग की जा रही है। यह प्रदर्शन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से सबसे घातक अशांति है।

गिरफ्तारी अब तक हुई 24,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी (HRANA) ने शनिवार को कहा कि उसने कम से कम 3,308 मौतों का दस्तावेजीकरण किया है और 4,382 अन्य मामलों की समीक्षा की जा रही है। समूह ने कहा कि 24,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। HRANA की रिपोर्ट का ईरानी अधिकारी ने खंडन करते हुए कहा कि मृतकों की पुष्टि की गई संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। अधिकारियों ने अशांति के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है।

