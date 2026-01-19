पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम, उत्तर प्रदेश में हुई बारिश-ओलावृष्टि

पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम, उत्तर प्रदेश में हुई बारिश-ओलावृष्टि
क्या है खबर?
उत्तर भारत में ठंड ने अपनी पकड़ जमा रखी है। सुबह-शाम को छाने वाला घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। इससे सुबह के वक्त लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं सड़क पर वाहन रेंग-रेंग कर चले हैं तो रेल और हवाई सेवा भी बुरा असर पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट आएगी।
बारिश
उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज
उत्तर प्रदेश में आज सुबह कई जिलों में हुई बारिश से मौसम खराब हो गया है, जबकि अलीगढ़ में ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसके चलते शीतलहर और कई जगह घना कोहरा रहने की संभावना बनी हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादलों के कारण धूप न निकलने से दिन के तापमान में गिरावट और बारिश की चेतावनी दी है।
ट्विटर पोस्ट
आगरा में सुबह दिखा घना कोहरा
#WATCH | Uttar Pradesh: A thick layer of dense fog envelopes Agra city. Visuals from Taj View Point ADA, as the Taj Mahal disappears behind the fog. pic.twitter.com/LApJXEfJYI— ANI (@ANI) January 19, 2026
बर्फबारी
अगले 3 दिन जारी रह सकती है बर्फबारी
पश्चिमी हिमालय में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने से पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में 3 दिनों तक बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और केदारनाथ के तापमान शून्य से नीचे रहने की संभावना है। IMD के अनुसार, कश्मीर में अगले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड का प्रकोप बना रहेगा।
तापमान
राजधानी में बढ़ सकता है तापमान
दिल्ली समेत NCR में कड़ाके की सर्दी के बीच कोहरे का कहर जारी है। घने कोहरे के कारण कई जगह दृश्यता कमजोर पड़ गई है। इस कारण हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, बादल छाए रहने के कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम पारा 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, हालांकि लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। शुक्रवार को राजधानी में बारिश की संभावना जताई गई है।