जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल, तलाशी अभियान जारी

लेखन भारत शर्मा 10:17 pm Jan 18, 202610:17 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सैनिक घायल हो गए। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना ने किश्तवाड़ जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अपने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 'ऑपरेशन त्राशी' शुरू किया। वर्तमान में तीनों जवानों का अस्पताल में उपचार जारी है और आतंकवादियों के पकड़ने के लिए इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है।