जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल, तलाशी अभियान जारी

जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल, तलाशी अभियान जारी
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सैनिक घायल हो गए। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना ने किश्तवाड़ जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र से आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अपने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 'ऑपरेशन त्राशी' शुरू किया। वर्तमान में तीनों जवानों का अस्पताल में उपचार जारी है और आतंकवादियों के पकड़ने के लिए इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है।
अभियान
सेना को मिली थी JeM के आतंकियों के छिपे होने की सूचना
रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों को प्रारंभिक सूचना मिली थी कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े कुछ आतंकवादी इलाके में छिपे हुए हैं। इस पर सेना की दोपहर में 'ऑपरेशन त्राशी-I' शुरू कर दिया। इस दौरान जवानों के बीच जंगल में पहुंचते ही दो-तीन आतंकियों ने उन पर गोलीबारी करने के साथ ग्रेनेड से हमला कर दिया। इसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी।
हमला
आतंकियों के शुरुआती हमले में घायल हुए 3 जवान
सेना अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों की ओर से फेंके गए ग्रेनेड के छर्रे लगने से 3 जवान घायल हो गए। उन्हें तत्काल सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी को मजबूत किया। मौके पर अभी भी तलाशी अभियान जारी है। गोलीबारी के बाद आतंकवादियों को निष्क्रिय करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं।