वरुण धवन ने फिल्म 'हनुमान अंश' की तारीफ की

'हनुमान अंश' देखकर मंत्रमुग्ध हुए वरुण धवन, बोले- ये फिल्म नहीं; कुछ दिव्य एहसास है

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Sep 07, 202611:10 am

क्या है खबर?

वरुण धवन उन सितारों की सूची में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनकर तैयार हुई विशाल चतुर्वेदी की फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से जयादा कमाई कर डाली है। दिन पर दिन कलेक्शन में बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच, वरुण अपनी मां करुणा धवन के साथ यह फिल्म देखने पहुंचे और लोगों से भी इसे देखने का आग्रह किया।