पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ रक्षा गठबंधन में शामिल हो सकता है ईरान
तुर्की की ओर से संभावना जताई जा रही कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ हुए उसके मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में ईरान भी शामिल हो सकता है, जिससे क्षेत्र के गठबंधनों में बड़ा बदलाव आएगा।
तुर्की के संसद अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुश ने कहा कि ईरान भी इस समझौते में शामिल हो सकता है। हमें उम्मीद है कि दूसरे क्षेत्रीय देशों के जुड़ने से यह और मजबूत होगा।
यह समझौता अगस्त में हुआ था, लेकिन तब तक इसे तुर्की की संसद में मंजूरी के लिए पेश नहीं किया गया था। उम्मीद है कि अक्टूबर में छुट्टियों के बाद संसद में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। हालांकि, अभी ईरान ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है।
हूती हमलों के बाद सऊदी में सैन्य बैठक
सऊदी अरब पर हूती हमलों के बढ़ने के बाद इन देशों के सैन्य नेता जल्द ही एक बैठक कर रहे हैं। इस समूह का मुख्य मकसद सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए एकजुट समर्थन दिखाना और अपनी रक्षा योजनाओं को और मजबूत करना है।
इसी बीच, फ्रांस ने भी इस मामले में दखल दिया है। उसने रक्षा सहायता देने की पेशकश की है और कहा है कि वह यन्बू शहर की सुरक्षा के लिए सैन्य साजो-सामान भेजेगा।
सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह नया गठबंधन क्षेत्र में सत्ता के संतुलन को कैसे बदल सकता है।