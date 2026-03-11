ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत कई अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी

ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत कई अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को हमले की चेतावनी दी

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तमाम अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को निशाने पर लिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से संबद्ध तसनीम समाचार एजेंसी ने अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के प्रमुख कार्यालयों और बुनियादी ढांचों की एक सूची जारी की है। ईरान का आरोप है कि इनके संबंध इजरायल से हैं और इनकी तकनीक का इस्तेमाल सैन्य कार्यों में किया गया है।