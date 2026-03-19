ईरान युद्ध का 20वां दिन: सऊदी-UAE-कतर के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले, एशियाई शेयर बाजार धड़ाम
क्या है खबर?
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 20वां दिन है। बीते 24 घंटे के घटनाक्रमों ने युद्ध का दायरा और फैला दिया है। अपने सबसे बड़े गैस संयंत्र पर हमले के जवाब में ईरान खाड़ी देशों के बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमले कर रहा है। इससे कच्चे तेल और गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं, अनिश्चितता और बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में भी आज भारी गिरावट आई है।
ईरान के हमले
ईरान ने सऊदी अरब, कतर और UAE के ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना
ईरान ने बुधवार रात कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हमला किया। इसके बाद इलाके में भीषण आग लग गई और गैस उत्पादन को रोकना पड़ा। ईरान ने सऊदी अरब में यानबू की सामरेफ ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में मीना अल-अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी कई ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए।
अमेरिका का बयान
ट्रंप बोले- ईरान के गैस संयंत्र पर हमले की जानकारी नहीं थी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान के पार्स गैस संयंत्र पर इजरायल के हमले की पहले से जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, "अमेरिका को इस हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और कतर भी इसमें शामिल नहीं था। ईरान ने गलतफहमी में कतर को निशाना बनाया। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर कतर पर फिर हमला हुआ तो अमेरिका सख्त कदम जरूर उठाएगा।"
शेयर बाजार
भारत समेत एशियाई शेयर बाजारों में भारी गिरावट
भारतीय शेयर बाजार में आज 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 2,497 और निफ्टी में 776 अंकों की गिरावट आई है। इससे पहले 4 जून, 2024 को सेंसेक्स 5.74 प्रतिशत गिरा था। इसके अलावा एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.38 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.73 प्रतिशत, हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 2.02 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.39 प्रतिशत गिर गया।
लेबनान
लेबनान पर इजरायली हमले जारी, आज 2 की मौत
इस बीच इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। आज दक्षिणी लेबनान के तायर जिले में इजरायली हवाई हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 घायल हो गए हैं। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि आज दबाल, अल-हौश और बुर्ज अल-शमाली सहित कई कस्बों को निशाना बनाकर भी हमले किए गए। हिज्बुल्लाह ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान के तैबेह और किर्यात शमोना में इजरायली सैनिकों पर हमला किया है।
भारत
भारत से जुड़े ये अहम घटनाक्रम भी जानिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओमान के सुल्तान, मलेशिया के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत ने कहा कि गैस सिलेंडर की पेनिक बुंकिंग अब बंद हो गई है और नया PNG कनेक्शन 7 दिनों में मिल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि करीब 28 लाख भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं।
टोल
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है ईरान- रिपोर्ट
ईरान की ISNA समाचार एजेंसी के अनुसार, ईरान की संसद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। योजना के तहत, जिन देशों के जहाज होर्मुज से गुजरेंगे, उन्हें इसके लिए ईरान को शुल्क देना होगा। वहीं, ईरान ने कहा कि उसके ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों का जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर दोबारा हमला हुआ, तो उसका जवाब और खतरनाक होगा।
हताहत
लेबनान में 912, ईरान में 1,444 की मौत
अब तक ईरान में सबसे ज्यादा 1,444 लोग मारे गए हैं और 18,551 लोग घायल हुए हैं। वहीं, लेबनान में 912 की मौत हुई है और 2,221 घायल हैं। इसी तरह इराक में 58, इजरायल में 17, कुवैत में 6, बहरीन और सऊदी अरब में 2-2, UAE में 8 और ओमान में 3 मारे गए हैं। अमेरिकी सेना के 13 सदस्य मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।