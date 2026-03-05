ईरान ने युद्धपोत पर हमले के बाद उत्तरी खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने पहले हुए हमले का जिक्र किया था, लेकिन सीधे तौर पर इसके संबंध की पुष्टि नहीं की। दूसरी तरफ, IRGC ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में कुर्द आतंकवादी ठिकानों पर 3 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें उन समूहों को निशाना बनाया गया जिन्हें वह "क्रांति-विरोधी" कहता है। तेहरान ने इन गुटों पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है।

बातचीत

इजरायली रक्षा मंत्री ने अमेरिका से बात की

ईरान के जारी हमलों के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इसरायल काट्ज ने अमेरिकी पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ से बात की और ईरानी हमलों में छह अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। काट्ज़ ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। काट्ज़ ने ईरानी मिसाइल खतरों के खिलाफ समर्थन के लिए हेगसेथ को धन्यवाद दिया।