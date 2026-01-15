LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / ईरानी टीवी की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, कहा- इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा
ईरानी टीवी की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, कहा- इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा
ईरान के सरकारी टीवी ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी

ईरानी टीवी की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, कहा- इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा

लेखन गजेंद्र
Jan 15, 2026
10:11 am
क्या है खबर?

ईरान में जारी राजनीतिक गतिरोध और अमेरिका के साथ तनाव के बीच एक खतरनाक मोड़ आया है, जिसमें ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। AFP और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ईरानी टीवी ने 13 जुलाई, 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली में ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर दिखाते हुए संदेश लिखा, "इस बार यह (गोली) निशाने से नहीं चूकेगी।" बता दें, उस घटना में गोली ट्रंप के कान पर लगी थी।

धमकी

ट्रंप ने दी है युद्ध की धमकी

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया पर ईरान के प्रदर्शनकारियों को घर से निकलने और संस्थाओं पर कब्जा करने को कहा था। उन्होंने लिखा कि अमेरिका मदद को आ रहा है। इस बीच, प्रदर्शनकारियों को फांसी देने पर उन्होंने एक न्यूज चैनल से कहा कि अगर ईरान ऐसा कुछ करेगा तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। बुधवार को अमेरिका ने कतर बेस से अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे युद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है।

ट्विटर पोस्ट

ईरान में टीवी चैनल पर जारी संदेश

Advertisement

प्रदर्शन

ईरान में 8 दिन से इंटरनेट बंद, सुरक्षाकर्मियों का सामूहिक अंतिम संस्कार

ईरान में प्रदर्शन के दौरान अब तक 2,600 से अधिक मारे जा चुके हैं, जिसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। कराब 18,400 हिरासत में हैं। इस्लामिक गणराज्य में पिछले 8 दिन से इंटरनेट बंद है और फोन की लाइनें काट दी गई हैं, ताकि कोई खबर औऱ तस्वीर बाहर न जा सके। ईरानी सरकार ने प्रदर्शनों में मारे गए 100 सुरक्षाकर्मियों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया। इस दौरान लोगों ने ईरानी झंडा और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें लहराईं।

Advertisement