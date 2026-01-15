ईरानी टीवी की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी, कहा- इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा

ईरान के सरकारी टीवी ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी

लेखन गजेंद्र 10:11 am Jan 15, 202610:11 am

क्या है खबर?

ईरान में जारी राजनीतिक गतिरोध और अमेरिका के साथ तनाव के बीच एक खतरनाक मोड़ आया है, जिसमें ईरानी सरकारी टेलीविजन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है। AFP और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ईरानी टीवी ने 13 जुलाई, 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली में ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर दिखाते हुए संदेश लिखा, "इस बार यह (गोली) निशाने से नहीं चूकेगी।" बता दें, उस घटना में गोली ट्रंप के कान पर लगी थी।