ChatGPT इंटरैक्टिव विजुअल फीचर पेश किया गया है

ChatGPT गणित और विज्ञान के जटिल सवालों को समझने में करेगा मदद, पेश किया नया फीचर

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने ChatGPT में नए इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य सीखने वालों के लिए चैटबॉट को और अधिक उपयोगी बनाना है। यह AI मॉडल कुछ वैज्ञानिक और गणितीय कॉन्सेप्ट- पाइथागोरस प्रमेय, कूलम्ब का नियम और लेंस समीकरण को समझाने के लिए गतिशील दृश्य प्रदर्शित करेगा। जब यह इंटरैक्टिव दृश्य के साथ प्रतिक्रिया देगा, तो आप किसी भी सूत्र और समीकरण को स्वयं बदल सकेंगे, जिससे आप इनको हल होते देख सकेंगे।