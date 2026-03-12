LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा
दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा
दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट

दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा

लेखन गजेंद्र
Mar 12, 2026
02:41 pm
क्या है खबर?

ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में कई बड़े हमले किए गए हैं, जिसके बाद सलाह जारी की गई है। गुरुवार को बुर्ज खलीफा के अत्यधिक चहल-पहल वाले डाउनटाउन परिसर में भी विस्फोट हुए हैं। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले कई इमारतों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा था।

हमला

डाउनटाउन में धमाकों की आवाज सुनी गई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुबई के डाउनटाउन में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दीं, जिनमें से एक धमाका बेहद तेज था। फ्रांस-प्रेस एजेंसी के एक संवाददाता ने बताया कि धमाकों के बाद शहर के एक रिहायशी इलाके के ऊपर धुएं के छोटे-छोटे गुबार उठते हुए दिखाई दिए हैं। गुरुवार तड़के भी सऊदी अरब ने कई ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम किया था। यहां दुबई क्रीक हार्बर क्षेत्र में भी हमला हुआ था।

ट्विटर पोस्ट

गुरुवार तड़के हमला

Advertisement