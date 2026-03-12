दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा

दुबई में बुर्ज खलीफा के डाउनटाउन परिसर में विस्फोट

लेखन गजेंद्र 02:41 pm Mar 12, 202602:41 pm

क्या है खबर?

ईरान का खाड़ी देशों पर हमला जारी है। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में कई बड़े हमले किए गए हैं, जिसके बाद सलाह जारी की गई है। गुरुवार को बुर्ज खलीफा के अत्यधिक चहल-पहल वाले डाउनटाउन परिसर में भी विस्फोट हुए हैं। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले कई इमारतों पर ड्रोन हमले हुए थे, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा था।