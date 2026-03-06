होर्मुज जलडमरूमध्य अभी खुला है, ईरानी उपविदेश मंत्री ने कहा- इसे बंद करने की योजना नहीं

पश्चिमी एशिया में संघर्ष के बीच खबर आई थी कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया है। हालांकि, अब ईरान के उपविदेश मंत्री सईद खतीबजादेह का कहना है कि इसे बंद नहीं किया गया है। खतीबजादेह ने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद में कहा कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया है, और न ही इसे बंद करने की योजना है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।

ईरान ईरानी मंत्री बोले- अगली सूचना तक ऐसा करने पर विचार नहीं ईरानी मंत्री खतीबजादेह ने आगे कहा कि अभी फिलहाल के लिए ईरान ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को बंद नहीं किया है। हालांकि, अगली सूचना तक ऐसा करने पर विचार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा निशाना बनाए जाने पर कहा कि वह भारतीय मित्रों के निमंत्रण पर आया था और अमेरिका द्वारा निहत्थे जहाज पर किया गया हमला दुर्भाग्यपूर्ण है।

जलमार्ग कितना जरूरी है होर्मुज जलडमरूमध्य? होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बना हुआ है, जिससे होकर वैश्विक कच्चे तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। ईरान ने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद इस जलक्षेत्र को बंद करने का ऐलान किया है और यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की बात कही है। इसके बंद होने से तो सऊदी अरब, कतर, UAE, इराक, बहरीन और कुवैत जैसे देशों से तेल-गैस की आपूर्ति बड़े स्तर पर प्रभावित होगी।

