ईरान में 165 छात्राओं की मौत पर उमड़ा जनसैलाब

ईरान में इजरायल-अमेरिकी हमलों में अब तक 787 मौत, छात्राओं के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Mar 03, 202604:11 pm

क्या है खबर?

ईरान में पिछले 4 दिनों से जारी अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ 787 लोग मारे गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने ईरानी रेड क्रिसेंट के हवाले से यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले सोमवार को मृतकों की संख्या 555 थी। मृतकों में महिला और बच्चे समेत सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और आम नागरिकों के अलावा अन्य लोगों को शामिल किया गया है।