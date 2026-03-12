ईरान ने बहरीन का तेल डिपो उड़ाया, इजरायली सेना का बेरूत में बुर्ज अल-बरजनेह पर हमला 

हमला सऊदी अरब में तेल क्षेत्र के पास ड्रोन हमलों को नाकाम किया सऊदी अरब ने रियाद में एक ईरानी ड्रोन हमले को मार गिराया। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शैबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 2 अन्य ड्रोनों को भी रोके गए हैं। दुबई में गुरुवार सुबह फिर से मिसाइल का अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि हवाई रक्षा प्रणालियां आने वाली गोलाबारी को रोकने के लिए काम कर रही हैं। कुवैत के हवाई सुरक्षा तंत्र ने भी उत्तरी क्षेत्र में कई ड्रोन रोका है।

हमला इजरायल ने बेरूत में तबाही मचाई लेबनान में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिज्बुल्लाह द्वारा उत्तरी इजरायल पर ड्रोन और रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली युद्धक विमानों ने गुरुवार तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों और दक्षिणी लेबनान पर बमबारी की। इजरायली रक्षा बलों (IDF) के हवाई हमलों ने दक्षिणी इलाके में बुर्ज अल-बरजनेह को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वीडियो में दक्षिणी लेबनान में ढही इमारतें और धुएं से भरी सड़कें दिखाई दे रही थीं।

मौत इजरायली हमले में 7 की मौत द गार्डियन के मुताबिक, गुरुवार तड़के इजरायल ने मध्य बेरूत के रामलेट अल-बैदा इलाके में भी हमला किया, जहां कई विस्थापित परिवार थे। हमले में घनी आबादी वाला यह इलाका बुरी तरह प्रभावित हुआ लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 17 घायल हैं। लेबनान में इजरायल के हमले में अभी तक 634 लोग मारे गए और 1,586 घायल हुए हैं। विस्थापन के लिए 8.16 लाख परिवारों ने पंजीकरण कराया है।

