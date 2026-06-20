अमेरिका-ईरान के बीच आज स्विट्जरलैंड में अहम बैठक, 23 जून को इजरायल-लेबनान की अमेरिका में बातचीत

युद्धविराम

वार्ता से पहले युद्धविराम लागू करवाने पर ईरान का जोर

एक्सियोस ने एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से बताया है कि ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि स्विट्जरलैंड प्रतिनिधिमंडल भेजने से पहले युद्धविराम को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। खबरों के अनुसार, ईरानी अधिकारी अगले दौर की वार्ता शुरू करने से पहले युद्धविराम को व्यवहार में प्रभावी होते देखना चाहते हैं। वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने कई समकक्षों से कहा कि लेबनान में युद्धविराम अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए निर्णायक स्थिति है।