ईरान युद्ध के प्रभाव सालों तक बने रह सकते हैं

ईरान युद्ध की लागत कितनी रही और इसके प्रभाव कितने समय तक बने रहेंगे?

लेखन भारत शर्मा 03:29 pm Jun 18, 202603:29 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन से ज्यादा तक चले युद्ध के बाद बुधवार रात को आखिरकार 14 सूत्रीय शांति समझौता हो गया। करीब 800 शब्दों वाले इस समझौता ज्ञापन (MOU) का उद्देश्य ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को आगे बढ़ाना और होर्मुज जलडमरूमध्य से यातायात को सुचारू रूप से चलाना है। संघर्षों के लिहाज से देखा जाए, तो यह युद्ध अपेक्षाकृत कम समय तक चला, लेकिन इसके परिणाम और लागतें संभवतः कई सालों तक बनी रहेंगी।