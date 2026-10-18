ईरान-पाकिस्तान सीमा पर व्यापार ठप, तकनीकी पेच या सुरक्षा का दांव?

दोनों देशों के नेता जल्द ही सीमा को फिर से खोलने के लिए बातचीत में जुटे हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के मीडिया और राजनीतिक मामलों के सलाहकार शाहिद रिंद ने इस बंदी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारी बेहतर सहयोग और सभी के लिए एक सुरक्षित व ज्यादा व्यवस्थित सीमा बनाने पर ध्यान दे रहे हैं।