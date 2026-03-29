होर्मुज जलडमरूमध्य से पाकिस्तान के 20 जहाजों को गुजरने देगा ईरान

ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी

लेखन आबिद खान 10:46 am Mar 29, 202610:46 am

क्या है खबर?

ईरान ने पाकिस्तान के झंडे वाले 20 जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत हर दिन 2 पाकिस्तानी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करेंगे। यह घोषणा पाकिस्तान और ईरान के बीच हाल ही में हुई राजनयिक बातचीत के बाद की गई है। डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बात की थी।