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ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी
होर्मुज जलडमरूमध्य से पाकिस्तान के 20 जहाजों को गुजरने देगा ईरान

ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी

लेखन आबिद खान
Mar 29, 2026
10:46 am
क्या है खबर?

ईरान ने पाकिस्तान के झंडे वाले 20 जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस समझौते के तहत हर दिन 2 पाकिस्तानी जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करेंगे। यह घोषणा पाकिस्तान और ईरान के बीच हाल ही में हुई राजनयिक बातचीत के बाद की गई है। डार ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर बात की थी।

बयान

डार बोले- ईरान का यह कदम शांति का संकेत

डार ने कहा, 'मुझे यह बहुत अच्छी खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान सरकार ने पाकिस्तानी झंडे वाले 20 और जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। यह ईरान का स्वागत योग्य और रचनात्मक कदम है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। यह शांति का एक शुभ संकेत है और इससे क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। संवाद, कूटनीति और विश्वास-निर्माण उपाय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हैं।'

भारत

होर्मुज से निकले 2 LPG जहाज भारत पहुंचे

LPG लेकर आ रहे भारतीय ध्वज वाले 2 जहाज होर्मुज को पार करने के बाद भारत पहुंच गए हैं। जग वसंत नामक जहाज शुक्रवार रात करीब 8 बजे कोलकाता पहुंच गया है। 230 मीटर लंबे इस जहाज में 47,000 टन LPG है। पाइन गैस नामक एक अन्य जहाज भी शुक्रवार रात को भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर गया है। ये जहाज 2 अप्रैल को ओडिशा के धामरा बंदरगाह पर पहुंचेगा।

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