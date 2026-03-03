ईरान के एयरपोर्ट पर हमले से यात्री विमान नष्ट, ब्रिटेन भी भेजेगा युद्धपोत; जानिए बड़ी बातें

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे हमलों के बीच बड़ी घटना सामने आई है, जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी ईरान पर इजरायली-अमेरिकी हमलों के दौरान जमीन पर खड़ा ईरान एयर का एक यात्री विमान नष्ट कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, यह विमान ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशेहर के बुशेहर एयरपोर्ट पर हुए हमले के दौरान निशाना बना।

ट्विटर पोस्ट ईरान के एयरपोर्ट पर हमला Reports: Tehran’s CIVILIAN Mehrabad airport has been hit & so has a passenger plane.



After (rightly) condemning Iran for attacking civilian infrastructure in the gulf, you go & do the EXACT same thing? Creating moral equivalence is stupid & undermines your own narrative pic.twitter.com/PzjnskJaqq — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) March 3, 2026

हताहत बुशेहर शहर में है सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उस समय विमान सेवा में था या नहीं। बता दें, ईरान का बुशेहर फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है और यहां ईरान के एकमात्र सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी घर है। इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान के विभिन्न ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी मध्य पूर्व के कई देशों में लगातार हमले कर रहा है।

ट्विटर पोस्ट यात्री विमान नष्ट Iran says a passenger plane has been destroyed during strikes on Bushehr airport.



Pic ctsy: Press TV pic.twitter.com/uorXkPFzjV — Sidhant Sibal (@sidhant) March 3, 2026

अन्य हमला इजरायल-अमेरिका ने किए 1,700 से अधिक हमले इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के लॉन्चर और उन्हें दागने के स्थान अब खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि उनको "पूरी तरह नष्ट" किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सेना ने शनिवार को कहा कि 28 फरवरी से इजरायल के साथ मिलकर हमले शुरू होने के बाद से उसने ईरान के खिलाफ 1,700 से अधिक हमले किए हैं।

ब्रिटेन ब्रिटेन भी भेजेगा युद्धपोत और हेलीकॉप्टर उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम (UK) साइप्रस में काउंटर-ड्रोन तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर भेजेगा और साथ ही एयर डिफेंस डेस्ट्रॉयर नौसैनिक युद्धपोत HMS ड्रैगन को भी वहां तैनात करेगा। यह फैसला उस घटना के बाद लिया गया जब रविवार रात साइप्रस स्थित ब्रिटेन के एक सैन्य अड्डे पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया था। स्टार्मर ने कहा, "ब्रिटेन साइप्रस और वहां तैनात ब्रिटिश सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"