इजरायली सेना पर आरोप, फिलिस्तीनी बंदियों को करंट देने वाली अमेरिकी मशीन से किया जा रहा प्रताड़ित

इजरायल की सेना पर आरोप लगे हैं कि उसने फिलिस्तीनी बंदियों पर करंट देने वाली अमेरिकी मशीन टेजर का इस्तेमाल किया है। यह खुलासा एक नई जांच में हुआ है।

जबालिया कैंप के पूर्व बंदी एस्सा ने बताया कि उन्हें बांधकर बार-बार बिजली के झटके दिए गए।

इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन काउंसिल फॉर टॉर्चर विक्टिम्स के मुताबिक, एस्सा की चोटें बताती हैं कि उन्हें कसकर बांधे जाने की स्थिति में लगातार कई बार झटके दिए गए थे।

जांच में बताया गया है कि अमेरिकी कंपनी एक्सॉन इजरायल को लगातार टेजर हथियार आपूर्ति कर रही है।

एस्सा को जनवरी 2024 में जबालिया रिफ्यूजी कैंप से गिरफ्तार किया गया था, जहां वे तब से रह रहे थे जब उनके घर पर इजरायली मिसाइल हमले के बाद उनके दोनों पैर काटने पड़े थे।

अक्टूबर 2025 में रिहा होने से पहले उन्हें इजरायल की ओफर जेल में रखा गया था