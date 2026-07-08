क्या है अमेरिका का 'ऑपरेशन हार्ड बॉल', जिसमें लॉरेंस समेत 3 गैंग के खिलाफ हुई कार्रवाई?

अभियान

क्या है 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'?

ड्रग्स तस्करी, हत्या, रंगदारी और अन्य संगठित अपराधों से जुड़े गिरोहों के सालों तक हुई जांच के बाद ये अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। एजेंसियों के अनुसार, इस नेटवर्क के तार भारत के साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले थे। गिरोह ड्रग्स तस्करी, रंगदारी, टारगेट किलिंग, हथियारों की तस्करी और अन्य अपराधों को कई देशों में अंजाम देते थे।