क्या है इंडोनेशिया के प्रंबानन मंदिर की खासियत, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा?

इतिहास

क्या है मंदिर का इतिहास?

इस मंदिर का निर्माण लगभग 850 ईस्वी में हिंदू और बौद्ध राजवंशों के कार्यकाल में हुआ था। माना जाता है कि इसका निर्माण संजय राजवंश के राकाई पिकातन ने शुरू करवाया था। आगे चलकर राकाई बलितुंग के शासनकाल में भी निर्माण जारी रहा। प्रंबानन मंदिर को 10वीं शताब्दी में छोड़ दिया गया था। इसके बाद आए शक्तिशाली भूकंपों ने मंदिर की कई संरचनाओं को खंडहर में बदल दिया है। 1991 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।