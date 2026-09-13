इंडोनेशिया में यात्री जहाज लापता, 241 लोग थे सवार; खराब मौसम के बीच संपर्क टूटा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जहाज की आखिरी लोकेशन जावा सागर में थी, जो बंजारमासिन के एक घाट से लगभग 148 किलोमीटर दूर थी। जहाज की यात्री सूची के अनुसार, उसमें 241 यात्री सवार थे।

खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख आई पुतु सुदयाना ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा, "जहाज के संचालक ने खराब मौसम की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को घटना की सूचना दी थी।"

अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।