इंडोनेशिया में यात्री जहाज लापता, 241 लोग थे सवार; खराब मौसम के बीच संपर्क टूटा
क्या है खबर?
इंडोनेशिया में 241 लोगों को लेकर जा रहा एक यात्री जहाज लापता हो गया है। 'विर्गो ट्रांसपोर्ट 8' नाम का यह जहाज पूर्वी जावा के सुराबाया से बोर्नियो द्वीप के बंजारमासिन जा रहा था। तभी जावा सागर में जहाज का संपर्क टूट गया। इसके बाद इंडोनेशियाई बचाव दल ने खोज अभियान शुरू किया है। बंजारमासिन की बचाव एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि बचाव दल को क्षेत्र में भेजा गया है।
जहाज
जहाज ने खराब मौसम की दी थी सूचना
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जहाज की आखिरी लोकेशन जावा सागर में थी, जो बंजारमासिन के एक घाट से लगभग 148 किलोमीटर दूर थी। जहाज की यात्री सूची के अनुसार, उसमें 241 यात्री सवार थे।
खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख आई पुतु सुदयाना ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा, "जहाज के संचालक ने खराब मौसम की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों को घटना की सूचना दी थी।"
अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
बचाव अभियान
बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर-जहाज तैनात
जहाज के संचालक, पीटी विर्गो योएल रिही ने संपर्क टूटने की सूचना दी और कहा कि जहाज शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10:13 बजे सुराबाया से रवाना हुआ था।
खोज अभियान का समन्वय कर रहे सुदयाना ने कहा कि अधिकारी सभी उपलब्ध कर्मियों और संसाधनों को जुटा रहे हैं, क्योंकि जहाज में बड़ी संख्या में यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे।
हेलीकॉप्टर और दूसरे जहाजों से लापता जहाज को ढूंढा जा रहा है।