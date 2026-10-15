इंडोनेशिया ने जंगली आग के धुएं से निपटने के लिए ड्राई आइस गिराना शुरू किया

जनवरी से अब तक करीब 9 लाख हेक्टेयर जमीन इन आग की चपेट में आ चुकी है। 'अल नीनो' के असर और 'स्लैश-एंड-बर्न' (खेतों को साफ करने के लिए आग लगाने) के तरीके लगातार इस्तेमाल होने से आग लगने का यह मौसम और भी भयावह हो गया है।

यह दमघोंटू धुआं सिर्फ इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस में भी इसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़े हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं।

कालीमंतन जैसे इलाकों में प्रदूषण अब इतना बढ़ गया है कि जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि यह संकट दुनिया भर के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है।