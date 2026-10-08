इंडोनेशिया में जंगली आग के धुएं से हाहाकार, राष्ट्रपति सुबियांतो पर घोर लापरवाही का मुकदमा

पोंटियानक में होने वाली पहली अदालत की सुनवाई 21 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। दिलचस्प बात यह रही कि प्रतिवादी धुएं की वजह से यात्रा नहीं कर पाए और सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

दयाक समुदाय के एक वादी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करने में बहुत ज्यादा देरी कर दी।

इस आग ने केवल इंडोनेशिया ही नहीं, बल्कि मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों में भी हवा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। मलेशिया में तो खतरनाक प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ गया है।