दुनिया बदलने को तैयार भारत, UN में जयशंकर ने किया बहुपक्षवाद सुधार का आह्वान

जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम वाकई तरक्की चाहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून और नियम बहुत अहम हैं। इसी बीच स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सीट की मांग का खुले तौर पर समर्थन किया। उन्होंने ग्लोबल साउथ और इंडो-पैसिफिक दोनों क्षेत्रों में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी पहचाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विसेग्राद समूह के साथ हुई बातचीत के बाद यह समर्थन मिला। यह भारत को दुनिया के कामकाज में एक बड़ी भूमिका दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।