भारत के 9,000 करोड़ के बालों पर चीन की नजर, तस्करी से विग उद्योग बेहाल

तिरुपति जैसे स्थानों पर प्रीमियम भारतीय बाल 85,000 प्रति किलोग्राम तक बिकते हैं। ऐसे में बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि कच्चे बालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि देश में ही ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। इस बीच अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने की संभावित धमकी ने भारतीय निर्यातकों को संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका जैसे नए बाजारों की तलाश करने पर मजबूर किया है। वैश्विक स्तर पर बालों की मजबूत मांग होने के बावजूद, भारत का अपना विग बनाने वाला क्षेत्र अभी भी काफी पीछे है और उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।