संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर का AI अलर्ट: समंदर में जवाबदेही तय करना होगा मुश्किल!

जयशंकर ने कहा कि जब हम नई तकनीक बना रहे हैं, तब हमें मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। इससे AI समुद्री बचाव और बंदरगाहों की सुरक्षा जैसे कामों में तो मदद कर पाएगा, लेकिन साइबर हमलों या दूसरे खतरों का रास्ता नहीं खुलेगा। उन्होंने सभी देशों से यह भी अपील की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करें और एक साथ मिलकर काम करें। नए AI से जुड़ी चुनौतियों को जिम्मेदारी से संभालने के लिए हमें ज्ञान साझा करना होगा और हर चीज़ में पारदर्शिता रखनी होगी।