भारत ने UN में 'SHANTI' के दम पर ठोकी UNSC दावेदारी: जयशंकर ने 2028-29 सीट का किया ऐलान

विदेश मंत्री जयशंकर ने आधिकारिक तौर पर 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी पेश की है। इस दावेदारी का थीम 'SHANTI'। इसका पूरा नाम 'नियमों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र उन्नति सुनिश्चित करना' (सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट, एंड इंटीग्रिटी) है।

भारत अपनी इस दावेदारी में कई अहम बातों पर जोर दे रहा है, जिनमें दुनिया के नियमों में सुधार, AI के गलत इस्तेमाल से निपटना, शांति स्थापना के प्रयासों को बढ़ावा देना, आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाना, समुद्रों की सुरक्षा करना और ग्लोबल साउथ के देशों का समर्थन करना शामिल है।