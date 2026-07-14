भारत ने होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की, ईरानी राजनयिक को तलब किया

विदेश मंत्रालय ने कहा, "दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। 'अल बहिया' पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की दुखद मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। 'मोंबासा' पर 18 भारतीय नागरिकों में से 9 को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हम मृतक भारतीय नागरिक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।"